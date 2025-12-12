Disney anunció el jueves una inversión de mil millones de dólares en OpenAI y la firma de un acuerdo que permitirá a herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Sora utilizar personajes y propiedades del gigante del entretenimiento para generar videos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios.

El convenio, con una vigencia de tres años, autoriza la creación de contenidos con más de 200 personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar. La compañía calificó el pacto como «un acuerdo histórico para traer personajes emblemáticos de todas las marcas Disney a Sora».

El comunicado detalla que ChatGPT Images también podrá transformar unas pocas palabras en imágenes generadas por IA en cuestión de segundos, utilizando la misma propiedad intelectual. Sin embargo, aclara que el acuerdo no incluye imágenes ni voces de artistas.

La innovación tecnológica ha dado forma continuamente a la evolución del entretenimiento, brindando nuevas formas de crear y compartir grandes historias con el mundo», señaló Robert Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company.

Según dijo, la alianza con OpenAI amplía «de manera reflexiva y responsable» el alcance de la narrativa de Disney mediante la IA generativa, «respetando y protegiendo a los creadores y sus obras», cita Mundo UR.

Iger destacó que combinar las historias y personajes icónicos de Disney con la tecnología de OpenAI pone «la imaginación y la creatividad directamente en manos de los fans» y ofrece nuevas formas, más personales y enriquecedoras, de conectar con los universos creados por la compañía.

Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, afirmó que Disney es «el referente mundial en narración de historias» y que la asociación permitirá que las herramientas de IA «amplíen la forma en que las personas crean y disfrutan de contenido de calidad».

Añadió que el acuerdo demuestra cómo empresas tecnológicas y líderes creativos pueden trabajar juntos para impulsar la innovación «de manera responsable» y llegar a nuevas audiencias.

La alianza, sin embargo, enfrentó críticas inmediatas. El sindicato de guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) advirtió que seguirá defendiendo los derechos creativos de sus miembros ante el avance de la IA.

El anuncio «parece autorizar el robo de nuestro trabajo y ceder el valor de lo que creamos a una empresa tecnológica que ha construido su negocio a costa nuestra», señaló la organización en un mensaje enviado a sus afiliados.

En la misma línea, el sindicato de actores SAG-Aftra informó que «supervisará de cerca el acuerdo y su implementación» para garantizar que se respeten los contratos vigentes y las leyes que protegen la imagen, la voz y la identidad de sus miembros.