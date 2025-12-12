El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió este viernes que Estados Unidos «quiere» y «pretende» hacer «una guerra en Latinoamérica y en el Caribe», en momentos de tensión por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe, visto por Nicolás Maduro como una «amenaza» para propiciar un cambio de régimen en su país.

«El pueblo de los Estados Unidos debe entender que su Gobierno es un instrumento para la guerra. (…) Se pretende hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe», manifestó Padrino López, durante un acto por el 47 aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este contexto, indicó que Estados Unidos también pretende «nuevamente devolver en sacos, en bolsas negras y en urnas a ciudadanos contribuyentes, jóvenes de la sociedad norteamericana».

Sin embargo, el jefe militar dijo que Venezuela sigue «clamando por la paz», aunque subrayó que el país se mantiene «alzado» y en «rebeldía» contra lo que consideró como la «acción nefasta» del «imperialismo norteamericano».

«El pueblo de los Estados Unidos debe escuchar el clamor de paz, de sindéresis, la necesidad de resolver los conflictos a través del diálogo, de la política y no a través de la guerra», abogó Padrino López.

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.

Por su parte, Venezuela lleva meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta a lo que denuncia como una «amenaza» de invasión de EE.UU., en referencia al despliegue naval, que es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Pese a esto, Padrino López subrayó este viernes que Estados Unidos «debe saber» que Venezuela no se va a rendir y consideró esto como «un imposible histórico».