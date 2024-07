Marisol Arias de Romero, madre de Daniel Romero, detenido desde hace un año y trasladado al Internado Judicial de El Rodeo en el estado Miranda, protagonizó una protesta al encadenarse en el portón de la Casa Matriz de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

La señora, de 67 años y con problemas de hipertensión y diabetes, contó que se vio obligada a interrumpir su tratamiento médico debido a la falta de recursos económicos.

En un desgarrador mensaje dirigido al presidente Nicolás Maduro, Marisol Arias suplicó por la liberación de su hijo.

«Señor Presidente, le hago un llamado para qué liberé a mi hijo, por favor, se lo pido de corazón. Ya mi hijo tiene un año y yo lo he visto tres veces nada más. Tengo ocho meses que no lo veo. No sé, está delicado de salud porque me han dicho. No sé cómo se encuentra ahora», expresó.

La angustiada madre cuestionó las diferencias en la aplicación de la justicia al mencionar casos similares de liberación de otros detenidos.

«Hasta ahora no sé, ni tengo información referente del porqué liberaron a Leonardo Azocar, y a mi hijo lo dejaron», precisó.

La protesta de Marisol Arias de Romero refleja la lucha y la desesperación de una madre que clama por la liberación de su hijo, sumergida en una incertidumbre y falta de respuestas.

Arias de Romero tuvo que ser retirada del luego, luego que esta se descompensara, sin embargo, aseguró que seguirá luchando por la liberación de su hijo.

Azocar y Tremaria se encuentran en libertad

Daniel Romero se encuentra detenido desde el pasado 11 de junio cuando junto a Leonardo Azocar los arrestaran tras en una protesta laboral en el área de producción de la Siderúrgica del Orinoco, Planta de Pellas, los sindicalistas acompañaban a los siderúrgicos en las exigencias de derechos contractuales y laborales que ha venido violando SIDOR.

Azocar lo liberaron el pasado 22 de junio con una medida cautelar junto Josué Tremaría que lo aprehendió una comisión de la DGCIM, días más tardes, saliendo de la cancha de fútbol de sala que se encuentra ubicada a pocos metros de la redoma Dalla Costa, San Félix.