Florencia, madre de la niña Kim Gómez, quien fue arrastrada hasta la muerte por dos menores que robaron un vehículo en la ciudad argentina de La Plata, ofreció este viernes declaraciones en las que clamó por «justicia» y aseguró que no podía «olvidar» las imágenes de los destrozos que sufrió el cuerpo de su hija, que contaba con apenas 7 años.

«Que se haga justicia. Kim no fue la primera, pero quiero que sea la última. Me la destrozaron a mi bebé. No me puedo olvidar de esas imágenes», dijo la mujer, visiblemente afectada, a su salida de la reunión que sostuviera con la jueza y la fiscal a cargo de la causa.

Al ser preguntada por la prensa sobre lo que podían hacer por ella tanto los periodistas como quienes se encontraban en las afueras del juzgado expresándole apoyo, respondió: «Que no nos dejen solos, que nos ayuden en todo lo que más se pueda».

Aseguró, asimismo, que había sido bien atendida por las autoridades y confirmó que se vio cara a cara con uno de los presuntos perpetradores de Kim. «No le pude decir nada, pero lo miré, lo vi», sostuvo.

En adenda, pidió a los políticos y funcionarios «que por favor hagan algo, que se muevan, que no dejen todo así como está». También exhortó a las personas a no guardar silencio y solicitó «a todos los padres que cuiden a sus hijos».

«Se tiene que hacer justicia. Por Kim y por todos los nenes que pasaron por algo similar. [Justicia es] que paguen, nada más», concluyó.

El crimen



El dramático suceso tuvo lugar el pasado martes en la localidad de Altos de San Lorenzo, cuando dos adolescentes robaron un vehículo estacionado frente a un automercado con la infante en su interior.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la niña fue atropellada por ese mismo vehículo varias cuadras más adelante. Se sospecha que la menor habría tratado de abandonar el auto mientras estaba en movimiento y que cayó al asfalto, enganchada al cinturón de seguridad, lo que ocasionó que quedara atrapada entre las ruedas. Este hecho derivó en su fallecimiento.

Héctor, padre de Tobías, uno de los menores acusados por el crimen, relató en la víspera que al enterarse de lo sucedido por medio de su hija Belén, se encontraba en Buenos Aires, tras lo cual emprendió el camino de regreso a La Plata, no sin antes haber instruido manifiestamente a su familia para que retuvieran al adolescente con el objetivo de entregarlo a las autoridades.

El hombre describió a su vástago como un chico problemático enganchado en el consumo de sustancias, y pidió a la Justicia que lo mantenga tras las rejas.

«Le pido a la Justicia que no lo suelten, a ninguno de los dos, y si se tienen que pudrir en la cárcel, que se pudran», manifestó.