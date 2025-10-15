Andreina Katerine López Peper, de 35 años, fue detenida por funcionarios del Cicpc de la Delegación Municipal Valencia, estado Carabobo, tras ser señalada de estrangular a su bebé recién nacida, acto ocurrido dentro de su vivienda en la parroquia Santa Rosa.

Según las investigaciones, la mujer experimentó dolores de parto estando en su casa junto a sus hijas mayores. Optó por encerrarse en una habitación donde dio a luz en soledad. Sin embargo, movida por no querer hacerse cargo de la neonata, presuntamente la estranguló con una prenda de vestir.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas, donde fue atendida y, en un intento de evadir responsabilidad, afirmó que en el momento que perdió el conocimiento fue el padre de la bebé quien le causó la muerte. Esta versión fue descartada en la investigación.

La detención de Andreina quedó registrada y puesta a la orden del Ministerio Público para el debido proceso legal.

Este episodio refleja una alarmante problemática social relacionada con la violencia intrafamiliar y el abandono, y ha generado un llamado a las autoridades para fortalecer la protección de la infancia en el estado Carabobo.