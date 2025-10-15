La Diócesis de Ciudad Guayana se prepara para vivir con gran júbilo la canonización de los primeros santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, cuya ceremonia será el domingo 19 de octubre en Roma.
El día previo, sábado 18 de octubre, se llevará a cabo una vigilia que iniciará a las 6:00 de la tarde hasta las 7:30 de la mañana del día siguiente en la Iglesia San Buenaventura de El Roble, donde se encuentra el Santuario del José Gregoria Hernández.
Durante la vigilia, los fieles se unirán a la ceremonia en Roma a través de una pantalla gigante instalada para presenciar la canonización.
Con esta actividad, clausura el itinerario diocesano de preparación que arrancó el pasado mes de agosto con catequesis y Horas Santas parroquiales.
Monseñor Carlos Alfredo Cabeza, obispo de Guayana, informó que cada parroquia eclesiástica está organizando el transporte para facilitar el traslado de sus feligreses al Santuario.
Para el 26 de este mes, a propósito del Día de José Gregorio Hernández, la Diócesis celebrará la festividad con una misa de Acción de Gracias que empezará con procesión jubilar desde el Santuario de la Inmaculada Concepción hasta la parroquia San Buenaventura.
Actos culturales
Tras finalizar la eucaristía del día 26, se harán una serie de actos culturales con la participación de agrupaciones de danza y cantantes con el fin de reflejar el sentir de la cultura venezolana por los nuevos santos.
Para cerrar, Monseñor invitó a toda la Iglesia guayanesa a unirse a este gozo histórico que «está moviendo el corazón de todos los venezolanos».
A su vez, destacó que el Santuario Diocesano, a cargo del padre Jorge Carreño, mantiene una programación especial durante todo el mes de octubre.
