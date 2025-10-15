Alrededor de las 12:40 del mediodía de este martes 14, un grave accidente de tránsito ocurrió en el elevado de Las Banderas, Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, donde un vehículo no identificado chocó por detrás a una motocicleta que transportaba a dos jóvenes mujeres.

Las afectadas, identificadas como Rosibel Ortega (21 años) y Ariana Rodríguez (19 años), perdieron el control de su vehículo tras el impacto, se fueron al suelo y sufrieron lesiones múltiples en distintas partes del cuerpo.

El conductor responsable del accidente huyó del lugar dejando a las víctimas abandonadas sobre el asfalto.

La Comisión de Protección Civil Municipal de Angostura del Orinoco acudió rápidamente para brindar primeros auxilios, en apoyo con socorristas de la Cruz Roja, quienes trasladaron a ambas jóvenes al Hospital Ruiz y Páez para recibir atención médica especializada.

Aunque las víctimas presentan heridas de consideración, se encuentran bajo observación médica.

Las autoridades de tránsito abrieron una investigación para identificar y sancionar al responsable, y para evitar que este tipo de incidentes se repitan en una zona con alto flujo vehicular.

Vecinos y transeúntes lamentan la falta de respeto y la irresponsabilidad evidenciada en la fuga del conductor, que además agrava la inseguridad vial en Ciudad Bolívar.