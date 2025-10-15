En la ciudad de Ciudad Bolívar, aproximadamente a las 7 de la noche del martes 14, se registró un grave accidente de tránsito en la vía principal de la localidad. La víctima, identificado como Jackson Medina, de 24 años de edad, conducía una motocicleta cuando, al intentar evadir a un perro que cruzó la calle, perdió el control del vehículo y salió proyectado al pavimento.

El impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo.

La respuesta inmediata la brindó el sistema motorizado de Protección Civil Municipal de Angostura del Orinocoy, junto con los Bomberos Municipales, quienes brindaron los primeros auxilios en el lugar.

Luego de estabilizar al joven, los paramédicos lo trasladaron en ambulancia al Hospital Ruiz y Páez, donde fue ingresado en condición grave.

Hasta ahora, las autoridades investigan las circunstancias del accidente y llaman a conductores a respetar las normas de tránsito para evitar que hechos similares sucedan en la zona.