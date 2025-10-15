Jackson Chourio está disputando apenas su décimo juego de postemporada, pero ya hizo lo suficiente para ingresar en los libros de récords de los Cerveceros.

El venezolano conectó jonrón ante el primer pitcheo del encuentro del abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, el martes en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, dándole a su equipo una ventaja tempranera, en un duelo de suma importancia para el club tomando en cuenta la derrota en el primer choque.

Con el cañonazo, el oriundo de Maracaibo aumentó sus promedios a .364/.417/.727 con OPS de 1.102, dos bambinazos y ocho empujadas en siete encuentros de esta postemporada.

Pero, al sumar los tres partidos que disputó en esta instancia en el 2024, el cañonero de 21 años ahora suma cuatro cuadrangulares de por vida en playoffs, igualando así la máxima cantidad de vuelacercas para un jugador en la historia de la franquicia en postemporada, junto a su compatriota Orlando Arcia y Prince Fielder.

Además, Chourio tiene ahora dos de los tres vuelacercas abriendo juego en la historia de los playoffs para Milwaukee, uniéndose al cañonazo de Corey Hart iniciando el Juego 6 de la SCLN del 2011 contra los Cardenales y un batazo del propio venezolano para arrancar el Juego 2 de la Serie del Comodín ante los Mets en el 2024.

Adicionalmente, con apenas 21 años y 217 días, Chourio es el segundo jugador más joven en la postemporada con un cuadrangular para iniciar un partido — superado únicamente por él mismo, luego de dar aquel bambinazo ante los Mets cuando tenía 20 años y 205 días.

Eso quiere decir que el venezolano es el 11mo jugador con múltiples bambinazos de este estilo en la postemporada y uno de cinco peloteros activos; Kyle Schwarber (5), Shohei Ohtani (2), George Springer (2) y Michael Busch (2).

Y en total, con sus cuatro bambinazos, sólo es superado por el dominicano Juan Soto (5) por la mayor cantidad de batazos de cuatro bases en postemporada antes de cumplir 22 años, y está empatado con el también venezolano Miguel Cabrera, Bryce Harper, Andruw Jones y Mickey Mantle.

“No, contento, contento”, dijo. “Saber que sigo rompiendo esos récords e igualando a todas esas famosas estrellas, la verdad que me siento muy contento de eso”.

Sin embargo, el gran batazo de Chourio no pudo cambiar el destino del compromiso. Milwaukee volvió a enfrentarse con una rotación de los Dodgers que también está alcanzando niveles históricos. Ahora el club se encuentra obligado a reaccionar en Los Ángeles si quieren volver a casa y alargar el sueño de avanzar a la Serie Mundial por primera vez desde 1982.

“La verdad nosotros sabemos que tenemos buen equipo”, aseguró. “Vamos a seguir luchando y, como le he dicho, yo confío en cada uno de los muchachos aquí, sé que podemos dar mucho mejor”.

El Juego 3 de la SCLN será este jueves en el Dodger Stadium a las 6 p.m. ET.