En la capital del estado Bolívar, se realizó la eliminatoria Fase 2 de la Copa Venezuela de Sóftbol, dónde participaron los equipos Team The Problem de Sucre, Problemáticos de Anzoátegui y Toros de Bolívar.

En el primer juego de la Jornada The Problems derrotó 6×2 a Problemáticos con triunfo para Melvin Licet .

A segunda hora Toros de Bolívar derrotó 11×1 a Team Problems, 11×1 con triunfo para el mundialista Eudomar Toyo.

Al cierre de la jornada Toros de Bolívar derrotó 10×0 a Problemáticos, con triunfo para el lanzador Harold González.

Jornada de clasificación

El día sábado se realizó el primer juego de la clasificación entre los dos primeros lugares: Team Problems, primero y campeón de la Zona Oriente al derrotar a Toros 10×6 con triunfo para el lanzador Miguel Piñerúa, siendo los mejores al bate por los ganadores José Frontado set 3-2 y Bladimir Díaz de 1-1.

En el segundo juego de clasificación, Toros de Bolívar logró su clasificación a la Súper Copa Venezuela al derrotar en un reñido encuentro 4-3 a Problemáticos, con triunfo para el lanzador Eudomar Toyo, destacando como los mejores al bate por los guayaneses, Franklin Benítez de 3-1 y José Martínez de 3-1.

Representantes de Oriente

De esta manera Team Problems de Sucre y Toros de Bolívar serán los representantes del Oriente del país en la Super Copa Venezuela, dónde ya están clasificados Ingenieros (Lara), Maracaibo Somos (Zulia), Larkins (Miranda), Socios (Caracas), Cachorros (Mérida) y Team Family (Apure) esperando por los dos clasificados entre Rumys De Aragua, Lubrimotor Guárico y Paulcini Carabobo.