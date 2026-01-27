Madres y familiares de presos políticos se negaron este lunes a desmantelar su campamento frente al comando de la Policía Nacional Zona 7 en Boleíta, este de Caracas, para seguir exigiendo la libertad total de los detenidos, en medio del proceso de excarcelaciones impulsado por el Gobierno de Delcy Rodríguez.

Una veintena de personas, mayoritariamente mujeres, bloquearon el tráfico con sillas y una pancarta que reza «Libertad para todos. De Zona 7 a la Libertad», tras más de dos semanas de vigilias nocturnas. Funcionarios policiales les obligaron a reabrir el paso vehicular, pero el campamento persiste.

Entre las manifestantes estaba Reyes Flores, madre de Bruno Juárez, preso en la comisaría de La Yaguara, oeste de Caracas. «Yo también tengo que hacer algo por mi hijo, yo quiero la libertad», declaró a EFE. Juárez y su pareja, Gabriela Montes, fueron detenidos en noviembre de 2021 al llegar de Madrid al Aeropuerto de Maiquetía, acusados de «terrorismo» y condenados a 30 años. Montes está en una prisión en Guárico.

Flores relató que son familiares de Angélica Flores, esposa de Hugo Carvajal, exjefe chavista de contrainteligencia encarcelado en EE. UU. por narcotráfico. Montes cuidaba a los hijos de Carvajal en España.

Este lunes, el ministro Diosdado Cabello anunció 808 excarcelaciones «desde antes de diciembre» y negó presos políticos. Delcy Rodríguez había cifrado en 626 los liberados. Sin embargo, Foro Penal confirmó solo 266 desde el 8 de enero hasta este lunes.