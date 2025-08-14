El presidente de la república, Nicolás Maduro, dio inicio al Primer proceso social constituyente de los diferentes movimientos de trabajadores del país, durante el evento de clausura del Primer Congreso Pedagógico de maestros bolivarianos realizado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas.

Explicó que este Congreso representa el primer paso al proceso social constituyente de los movimientos de trabajadoras y trabajadores, los cuales deben desplegarse en toda de la estructura social y económica del país.

Maduro explicó que el proceso social constituyente «tiene el objetivo de trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional, y avanzar hacia la construcción de nuevos y poderosos movimientos, inspirados en el legado del Comandante Hugo Chávez».