El Gobierno de Nicolás Maduro expresó este miércoles su «extrema alarma» por el uso de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA ), que considera una «amenaza» contra Venezuela. Denunció que estas acciones forman parte de maniobras para «legitimar una operación» destinada al «cambio de régimen» en el país.

En un comunicado, el Ejecutivo de Maduro señaló: «Observamos con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe, que configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela».

Por ello, informó que su misión ante la Organización de las Naciones Unidas elevará este jueves una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad y el secretario general, António Guterres. El reclamo exige una «rendición de cuentas» al Gobierno estadounidense y la adopción de medidas urgentes para evitar una escalada militar en la región caribeña.

«La comunidad internacional debe comprender que la impunidad ante estos actos tendrá consecuencias políticas peligrosas que deben ser detenidas de inmediato», advirtió Venezuela en el comunicado.

El periódico The New York Times reveló que la Administración presidencial de Donald Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela y el Caribe, intensificando sus esfuerzos contra el mandato de Maduro con el objetivo de «sacarlo del poder».

Acciones encubiertas

Fuentes citadas por el diario indican que la CIA podría emprender acciones encubiertas, ya sea de forma unilateral o en coordinación con otras fuerzas, como parte de una operación militar más amplia. Sin embargo, se desconoce si estas acciones ya están en marcha o se mantienen como planes de contingencia.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha atacado embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas en aguas internacionales cercanas a Venezuela, ocasionando la muerte de aproximadamente treinta personas.

Actualmente, EE.UU. mantiene unos 10,000 soldados en la región, principalmente en bases en Puerto Rico, junto con un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. The United States también cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino desplegados en el Caribe.