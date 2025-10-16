Los Tigres de Aragua vencieron este miércoles como visitantes a los Cardenales de Lara por 8-3 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, en el arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Bajo la dirección del exjugador de Grandes Ligas Oswaldo Guillén, Tigres conectaron 13 hits frente a 7 de los Cardenales, actuales campeones de la temporada 2024-2025. El lanzador ganador fue Daniel Juárez, mientras que Max Castillo cargó con la derrota.

Cardenales de Lara, que conquistó su séptimo título el año pasado ante Bravos de Margarita, es el quinto equipo con más campeonatos en la liga, detrás de Leones de Caracas (21), Navegantes del Magallanes (13), Tigres de Aragua (10) y Tiburones de La Guaira (8).

Esta temporada coincide con los 80 años de historia de la LVBP, fundada el 27 de diciembre de 1945, y con el 60 aniversario de los Tigres de Aragua como equipo.

Solo tres equipos mantienen a sus mánagers: José Alguacil con Leones del Caracas, Lipso Nava con Águilas del Zulia y Eduardo Pérez con Navegantes del Magallanes.

Henry Blanco regresa a Bravos de Margarita tras haber sido campeón en la temporada previa.

Nuevos refuerzos incluyen a César Izturis con Cardenales de Lara, Asdrúbal Cabrera con Caribes de Anzoátegui, Gregorio Petit con Tiburones de La Guaira, y Oswaldo Guillén con Tigres de Aragua, que debuta como mánager.