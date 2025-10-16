El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, anunció este miércoles que el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz promoverá que se «establezcan responsabilidades de carácter penal» contra Estados Unidos por sus «amenazas y agresiones». Esta acción se llevará ante la Fiscalía de Venezuela y también ante instancias judiciales internacionales como parte de un conjunto de propuestas para defender al país.

Rodríguez explicó que esta petición forma parte de las acciones del Consejo, instalado en septiembre pasado tras el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, el cual el presidente Nicolás Maduro considera una «amenaza» destinada a sacarlo del poder.

El Consejo organizará en Venezuela un congreso internacional de juristas y académicos para tratar el «derecho a la paz». Expertos internacionales participarán denunciando, según Rodríguez, las violaciones al derecho internacional y a los derechos elementales del ser humano cometidas por lo que llamó el «imperio grosero del norte» en contra de la población venezolana.

El documento con estas propuestas, entregado a Maduro, incluye la convocatoria de una reunión con parlamentarios de toda la región caribeña para insistir en que se declare la zona como una zona de paz.

«Más de 30 actividades para los próximos días que iremos informando al pueblo de Venezuela», indicó Rodríguez en una reunión transmitida por Venezolana de Televisión (VTV)

Estados Unidos

Además, se contempla una agenda de movilización cultural y deportiva, junto a un ciclo de conferencias especializadas con voceros nacionales e internacionales sobre paz y las nuevas formas de agresión psicológica.

Estados Unidos ha atacado varias embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas en aguas internacionales cerca de Venezuela. Estos operativos han causado la muerte de alrededor de una treintena de personas.

Actualmente, EE.UU. tiene desplegados 10,000 soldados en la región, principalmente en bases en Puerto Rico, además de un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio, con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

Washington justifica este despliegue como parte de su lucha contra el narcotráfico, mientras que Maduro lo interpreta como un intento de promover un «cambio de régimen» e imponer «Gobiernos títeres» en Venezuela.