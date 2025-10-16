El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca a decenas de empresarios y donantes de alto poder adquisitivo durante una cena donde anunció la recaudación de «enormes cantidades de dinero» para construir un nuevo salón de baile valorado en 200 millones de dólares.

«Tenemos a muchas leyendas en la sala esta noche, y por eso estamos aquí para celebrarlos, por su generosidad», afirmó Trump en el evento celebrado en el Salón Este de la Casa Blanca.

El mandatario añadió con tono jocoso que el salón de baile nunca se construyó anteriormente porque «no tenían un agente inmobiliario».

Entre los asistentes se contaron más de tres docenas de ejecutivos de grandes empresas como Amazon, Apple, Google, Microsoft y Lockheed Martin, además de aliados financieros del presidente. Destacaron la presencia del magnate petrolero Harold G. Hamm y los gemelos Tyler y Cameron Winklevoss, fundadores de la plataforma de criptomonedas Gemini.

El proyecto implica la construcción de un espacio de 8.630 metros cuadrados, aunque ha despertado críticas por posibles conflictos de interés, ya que será financiado con donaciones privadas dentro de la residencia presidencial.

Trump defendió la necesidad de ampliar las instalaciones para mejorar la capacidad para recibir a dignatarios extranjeros y otros invitados oficiales.

En su discurso, que combinó anécdotas, promesas y humor, el presidente también hizo referencia a recientes ataques a embarcaciones en el Caribe sur cerca de Venezuela, atribuidos por su gobierno a actividades de narcotráfico.

«Ya nadie quiere hacer nada cerca del agua», dijo entre risas. «Puede que tengan un barco precioso, pero mejor se deshacen de él porque están muy nerviosos».