Jesús Silva Fernández, diplomático español que fue Cónsul General de España en Guadalajara (México) y embajador en Venezuela, falleció el martes en Guadalajara, estado de Jalisco, donde estaba destinado.

El Consulado General de España en Guadalajara informó del deceso en su cuenta de X . Leopoldo López expresó su pesar por la pérdida de un «gran amigo» y recordó su convivencia con Silva y su esposa Sara durante el tiempo en que estuvo refugiado en la embajada en Caracas después de escapar de su arresto domiciliario el 30 de abril de 2019.

López destacó a Jesús Silva como un gran diplomático amante de su país, su oficio, y un defensor inquebrantable de la democracia y la libertad. Reconoció su capacidad para resistir las presiones del régimen de Nicolás Maduro sin ceder en sus principios.

Jesús Silva, licenciado en Derecho desde 1986, inició su carrera diplomática y fue nombrado embajador en Venezuela en 2017 bajo el gobierno de Mariano Rajoy. En 2018 fue declarado persona non grata por el gobierno de Maduro, lo que le forzó a salir del país, aunque regresó meses después.

En mayo de 2019 acogió en su residencia diplomática a Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori y su pequeña hija, tras la liberación de López por un grupo de militares y funcionarios del Sebin afiliados a la oposición.

Además, Silva estuvo al frente del Consulado General de España en Ciudad del Cabo (2021-2025), y fue embajador en Panamá y Jamaica. Desempeñó altos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y trabajó en las embajadas españolas en Alemania y Argentina, mostrando así una trayectoria destacada en la diplomacia española.

Este jueves se celebrará una misa en su honor en la parroquia de San Juan Macías, según informó el Consulado General de España en Guadalajara.