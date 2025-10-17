El presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó los días domingo 19 y el lunes 20 de octubre, como días de júbilo no laborables, en el marco de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

«Yo quisiera proceder aquí, en este urbanismo a firmar el decreto con que declaro en todo el territorio nacional el domingo 19 de octubre día de la canonización Dr. José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles. Domingo 19 y lunes 20 Día de Júbilo Nacional, no laborables para que el pueblo en una sola oración salga a celebrar este hecho histórico de nuestra Iglesia Católica. Firmado, refrendado con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo», indicó el jefe de Estado durante la inauguración de la Ciudad del Emprendimiento, en el urbanismo «Óscar López» en Caracas.

El mandatario nacional agradeció al papa Francisco por aceptar la canonización de los santos venezolanos y darles el debido reconocimiento.

«Y digo desde el corazón, ¡gracias papa Francisco! Elevaré una oración junto al pueblo por ti cuando le estén entregando el título de Santo a quien ha sido nuestro santo por años, José Gregorio Hernández», indicó.

Desde este sábado 18 de octubre, se realizarán en diversas iglesias católicas del país vigilias para esperar el acto de canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, que se efectuará en el Vaticano el domingo 19, a partir de las 3 de la madrugada, hora de Venezuela.