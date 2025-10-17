La gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, y el alcalde del municipio Roscio, Wuihelm Torrellas, acompañaron este viernes las labores de búsqueda de los cuerpos que quedaron atrapados el pasado lunes en tres cilindros de la mina Cuatro Esquinas, ubicada en el municipio El Callao.

García recordó que las fuertes lluvias ocurridas el 13 de octubre, ocasionaron el colapso de tres cilindros donde estaban trabajando 14 personas.

Aseguró que desde ese momento comenzó un trabajo multidisciplinario, ininterrumpido, de una serie de equipos de Protección Civil, Bomberos, Policía del Estado Bolívar, Policía Nacional Bolivariana, Gobernación, grupos de rescate, organismos de seguridad; fusionados con el Ministerio de Minas, el ministro Héctor Silva, la Corporación Venezolana de Minería (CVM), con el general Marco Torres, siguiendo cada instrucción del presidente Nicolás Maduro.

“Continuamos con el trabajo conjunto, como lo hemos estado haciendo desde el primer día; más de 90 horas de acciones que no han cesado en la mina Cuatro Esquinas”, refirió García

“El trabajo no se va a detener”

La líder regional dijo que han estado en constante apoyo de las familias afectadas. Agradeció a todo el equipo que desde el día uno se ha mantenido en la búsqueda de las personas atrapadas.

“El presidente Nicolás Maduro está atento a todo lo que ocurre en El Callao. Somos un Gobierno responsable, protector y lleno de amor para los seres queridos de estas 14 personas que lamentablemente fueron víctimas de esta tragedia producto de las lluvias”, dijo.

Aclaró que los trabajos no se van a detener y que todo el grupo multidisciplinario dirigido por el presidente Nicolás Maduro, se mantendrá realizando labores continuas, “seguiremos aquí, somos de paz, de amor y de familia, los acompañaremos hasta que sea necesario”, reiteró.