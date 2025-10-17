Bajo el eslogan ‘Amor con amor se paga’, un grupo de jóvenes de Ciudad Guayana, se dieron a la tarea de entregar gratuitamente comida a personas que transitaban por la Plaza Monumental.

El denominado grupo de ayuda intercambió conceptos a la par de dar estas donaciones de comida para las personas que sobre el mediodía se encontraban en esta plaza de la ciudad.

Con la única intención de donar estos servicios alimenticios y con la convicción propia en que ‘El centro es Dios’ lograron esta tarea, que realizarán en otros escenarios de la ciudad, según dieron a conocer los voluntarios.

Los envases de comida entregados contenía arroz con pollo, siendo una bendición para los comensales que recibieron estos alimentos, reafirmando el lema de la organización ‘Amor con Amor se paga’.