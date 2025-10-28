El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este lunes como una etapa superior la consolidación de la alianza con Rusia tras la promulgación del Tratado de Asociación Estratégica entre ambas naciones, ratificado recientemente por sus parlamentos y firmado en mayo pasado.

Durante su programa semanal ‘Con Maduro+’, transmitido por Venezolana de Televisión, Maduro destacó que este acuerdo no es solo un documento formal, sino la base de una cooperación profunda que abarca políticas de desarrollo, seguridad y lucha contra el terrorismo. «Estamos más unidos que nunca», afirmó, haciendo énfasis en la histórica alianza sellada junto a Vladímir Putin.

El Kremlin informó que la ratificación por parte del Parlamento ruso fue un acto sincronizado de suma importancia, en un contexto donde Venezuela enfrenta presiones sin precedentes, incluyendo despliegues militares estadounidenses en la región del Caribe.

Serguéi Lavrov

Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso, y Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores, reiteraron la solidaridad de Moscú con Caracas ante lo que describen como crecientes amenazas externas.

El tratado, con una vigencia inicial de diez años y renovación automática cada cinco, pretende expandir la colaboración en sectores estratégicos como la energía, minería, transporte y comunicaciones, así como fortalecer el trabajo conjunto en seguridad y enfrentamiento al extremismo.

Maduro anunció además que para este martes se celebrará un encuentro con cientos de empresarios rusos y venezolanos para impulsar la cooperación económica, un paso que refuerza la alianza y abre perspectivas para el desarrollo conjunto.

Este pacto estratégico entre Venezuela y Rusia simboliza un claro posicionamiento de ambas naciones en el tablero geopolítico actual, buscando afrontar conjuntamente los retos económicos y las presiones externas.