El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó crear los comandos de defensa integral -que agruparán ciudadanos, militares y funcionarios públicos- para «estar preparados» en caso de una «lucha armada», en un contexto marcado por la «amenaza» que, según el mandatario, representa el despliegue militar de EEUU en aguas del mar Caribe cercanas al país.

El mandatario dio la orden al firmar la ‘Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación’, aprobada por la Asamblea Nacional (AN), que establece los objetivos, características y funciones de estos cuerpos.