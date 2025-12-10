El presidente venezolano, Nicolás Maduro, previó que el producto interno bruto (PIB) de su país crezca un 9 % en 2025 a pesar de lo que llamó un «contexto permanente de agresión económica».

En un acto con representantes de sectores productivos, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder chavista aseguró que en 2025 el país suramericano «termina su vida económica en ofensiva, en crecimiento y en avance», y prometió encarar los retos que se presenten en 2026 para que sea un año «mucho mejor» que este.

Pese a «tantos sabotajes y maldades», Maduro señaló que la industria petrolera, el principal motor económico de Venezuela, registra un crecimiento del 18,6 % en comparación con 2024 y «con pulmón propio», y espera que la actividad aumente un «mínimo del 15 %» el próximo año.

Según el mandatario, se proyecta para 2026 un crecimiento del 7 % del PIB.

«El 2026, en economía, será mucho mejor que este año. Este año estamos llegando, debe saberlo el país, a 18 trimestres de crecimiento continuo de la economía real», agregó.