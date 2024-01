Los Tiburones de La Guaira van de 2-2 en el actual Round Robin, luego de que este miércoles completaran la barrida de dos compromisos en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto con un triunfo por marcador de 8-3 sobre los Cardenales de Lara.

Después de que las primeras dos entradas transcurrieran sin alteraciones en el marcador, los escualos se lanzaron al ataque en el tercer acto, cuando un cuadrangular de Danry Vásquez y un imparable de Lorenzo Cedrola remolcaron las primeras dos del desafío.

Un inning más tarde, Luis Torrens agregó otras dos para la causa de los litoralenses con su primer bambinazo del vigente todos contra todos, luego de ser tomado como refuerzo desde los Navegantes del Magallanes.

En el sexto, el receptor volvió a decir presente con un doble por el jardín izquierdo que fletó a Wilson García y dejó a los visitantes con ventaja de 5-0 en la pizarra.

Sin embargo, en la parte baja de ese capítulo llegó la primera de los Cardenales con un elevado de sacrificio de Hernán Pérez que impulsó a Ildemaro Vargas, mientras que Hendrik Clementina sumó otra con una conexión de dos bases en el séptimo y Ángel Reyes hizo lo propio con un sencillo en el octavo.

Tiburones sentenció el cotejo con tres anotaciones más en el noveno tramo, gracias a un doble de Maikel García que llevó a dos de sus compañeros hacia el plato y a un incogible de Leonardo Reginatto para colocarle la guinda al pastel al compromiso.

Triunfo para Emilker Guzmán

El triunfo fue para Emilker Guzmán (1-0), luego de un relevo de dos entradas y un tercio en las que no permitió carreras, ni tampoco imparables, además de ponchar a cuatro rivales sin regalar pasaportes.

«Estoy súper enfocado, siempre atacando», comentó Guzmán a Venevisión.

«En todo momento confié en Torrens, me dijo que me dejara llevar por él, que me calmara, que trabajara con los tiempos y eso me ayudó mucho también».

Por su parte, la derrota cayó sobre los hombros de Raúl Rivero (0-1), quien recibió cinco hits y cuatro anotaciones, incluyendo dos cuadrangulares, en tres episodios y un tercio sobre el ruedo, en los que pasó por la guillotina a un rival.

«Nunca hay que perder la cabeza, siempre enfocado, somos profesionales. En cada momento en que salgamos al terreno tenemos que dar todo lo que tenemos», añadió Guzmán.