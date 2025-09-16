Falta poco para que la espera llegue a su fin y se dé la voz de play ball en la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y en este sentido los Navegantes del Magallanes ya tienen pautada la fecha para calentar motores e iniciar su pretemporada.

“La Nave” levará anclas de manera oficial el próximo miércoles 1° de octubre en la casa, el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, en horario matutino tal como se ha hecho costumbre a lo largo de los años, tanto para pitchers y receptores como para jugadores de posición, sin realizarse minicamp previo a la fecha.

Esas primeras sesiones estarán dirigidas por gran parte del cuerpo técnico naviero, entre los que destacan Darwin Marrero (Coach de Pitcheo), Ender Chávez (Coach de Bateo), Clemente Álvarez (Coach de Receptores) y Miguel Socolovich (Coach de Bullpen). El resto del staff se integrará a medida que terminen con sus compromisos en el beisbol organizado, así lo informaron el Gerente Deportivo, Federico Rojas Zabolotnyj, y el presidente del equipo, Héctor Arias.

“El 1° de octubre comienza el recorrido de la ruta 25-26, con la mira puesta en la consecución del título número 14 para el equipo. Poco a poco, con el pasar de los días, se irán incorporando piezas claves que darán al Magallanes la profundidad que la teoría indica”, expresó Arias.

Asimismo, el presidente de la organización precisó el trabajo que ha hecho Federico Rojas, pues considera que ha logrado un balance ideal en la estructura del equipo con piezas de gran experiencia en la liga y el talento emergente del club, aunado a una importación que debe encajar muy bien en el esquema.