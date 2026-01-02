Por primera vez en la historia de la LVBP, dos plazas de oriente y otro par de centro-occidente serán parte de un mismo Round Robin. En mitad de ellas estará Valencia, en un enero de largo kilometraje.

Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui protagonizarán el Todos Contra Todos 2026. Será la segunda ocasión que las cinco franquicias coincidan en el formato, luego de la 1999-2000, cuando Pastora de Los Llanos, antecesora de los neoespartanos, andaba por la región occidental.

Las largas distancias, a su vez, no se espera que sean solo en el aparataje logístico.

Puerto La Cruz, Barquisimeto y Valencia, las tres sedes con mayor cantidad de jonrones en la ronda eliminatoria, aguardan por más conexiones de esas características en la fase semifinal.

La cuarta plaza con más estacazos de vuelta entera, el Estadio Monumental de Caracas, también tendrá actividad como sede neutral en un par de juegos con Magallanes como home club contra Águilas (el domingo 11 de enero) y Caribes (el miércoles 21, para cerrar el Round Robin).

Parques con más jonrones en la ronda regular 2025-2026:

– 87 Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel

– 61 Estadio José Bernardo Pérez

– 59 Estadio Antonio Herrera Gutiérrez

– 58 Estadio Monumental

El Estadio Nueva Esparta de Margarita (48) y el Estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo (29), no obstante, fueron el antepenúltimo y el último feudo, respectivamente, con menor cantidad de vuelacercas.

Sin embargo, Bravos contó por primera ocasión en sus registros con dos sluggers, Wilson García y Moisés Gómez, con doble dígito de cuadrangulares. En tanto, Águilas, espera tener en su roster a los grandeligas Jackson Chourio y Andrés Chaparro, en algún punto del Todos Contra Todos.

CARDENALES (30-26)

Único equipo con al menos 30 victorias en la primera fase. La ocasión más reciente que sólo un club avanzó con tres decenas de triunfos o más al Round Robin, fue Magallanes (32-17), en la 2021-2022. Aquella campaña, el Buque no sólo clasificó a la Gran Final, sino también quedó campeón.

La bandada escarlata buscará mantener el vuelo, apoyado en su tórrido bateo, que le hizo hilvanar por tercera vez el liderato de la tabla de clasificación en la ronda eliminatoria.

MÁNAGER: CÉSAR IZTURIS

Figura clave en el éxito de Cardenales en el reciente lustro, primero como coach de control de calidad, luego como mano derecha de Henry Blanco en las dos finales seguidas y, ahora, en su estreno como piloto en la LVBP. El engranaje del nido crepuscular, lleva su sello.

PITCHEO COLECTIVO: 5.20 DE EFECTIVIDAD

El motor de búsqueda de Pelota Binaria (PB) arroja que el promedio de carreras limpias de Lara en el reciente calendario regular, fue el peor de toda su historia. De hecho, en sólo una ocasión anterior, en la 2009-2010, había registrado una efectividad igual o superior a 5.00 (5.02).

BATEO COLECTIVO: .855 DE OPS

Si Cardenales finalizó en el primer lugar de la tabla de clasificación, a pesar de que por primera vez en la década no terminó como el mejor o el segundo mejor pitcheo de la ronda eliminatoria, fue por su inédita explosión ofensiva.

Culminó líder en OPS y también en jonrones (71), estableciendo un nuevo récord de franquicia en este apartado, de acuerdo con los registros de PB.

REFUERZOS

Ronnie Williams (LD, adición). El estadounidense fue colíder en victorias (5) y segundo en juegos salvados durante la ronda eliminatoria. Ingresará en la mezcla para los innings finales con Listher Sosa, quien terminó como el cerrador del equipo.

Wilmer Font (LD, adición). Los abridores de Lara pasaron de trabajar 247.0 innings la campaña pasada, a 224.2 en la reciente.

Font, con Leones, promedió 4,5 entradas por apertura, dejó efectividad de 4.95 y WHIP de 1.51 en 36.1 capítulos totales. Enfrentó dos veces a Cardenales en Barquisimeto, combinándose para promedio de carreras limpias de 4.69 en 7.2 episodios, con nueve ponches y apenas y un boleto.

Norwith Gudiño (LD, sustitución). Entre los 15 refuerzos repartidos en los cinco equipos en el Draft de Adiciones y sustituciones, nueve (el 60 %) fueron lanzadores.

Pero la única divisa que escogió sólo a pitchers fue Cardenales. Gudiño fue tercero en apariciones (33) y cuarto en holds de la primera fase, terminando con efectividad de 3.86 y WHIP de 1.34 en 35.0 tramos.

PROBABLE ROTACIÓN

– Max Castillo

– Adrián Almeida

– César Valdez

– Wilmer Font

BRAVOS (29-27)

Fue el primer equipo clasificado al Round Robin, aunque perdió el liderato tras terminar con una racha de seis derrotas. Ya suma tres avances consecutivos al Todos Contra Todos y cuatro a postemporada, al contar la Serie del Comodín 2022-2023.

Antes de construir la cadena activa, Margarita sólo registraba tres clasificaciones a los playoffs en su historia, la más reciente de ellas en la 2010-2011.

MÁNAGER: HENRY BLANCO

Es el vigente piloto campeón de la LVBP. Acumula tres finales seguidas y tiene en la mira la cuarta, con un tercer equipo distinto. El ex receptor se ha acostumbrado a transitar la ruta de lo inusual como estratega, pero siente que tiene la deuda personal pendiente de darle un título a Margarita.

En la organización insular, que le renovó por tres zafras más en medio de la actual, están convencidos de que no hay nadie mejor que él para guiarles a la tierra prometida.

PITCHEO COLECTIVO: 4.78 DE EFECTIVIDAD

Entre los cinco clasificados al Round Robin, es apenas uno de los dos que dejaron promedio de carreras limpias inferior a 5.00. Ningún cuerpo de abridores trabajó más innings (250.0) ni sumó más triunfos que el neoespartano (12).

En tanto, con el regreso de los dominicanos Claudio Custodio y Ángel Rondón, además de la contratación de Ulises Joaquín, están fortalecidos en el papel para los últimos capítulos.

BATEO COLECTIVO: .769 DE OPS

Fue penúltimo en OPS colectivo del circuito y antepenúltimo en carreras anotadas (.308), aunque quedó empatado con el tercer mejor average (.288).

Por esa razón, dos de sus escogencias del Draft de Adiciones y Sustituciones fueron bateadores.

REFUERZOS

Gorkys Hernández (OF, adición). El campeón bate (.374) de la 2025-2026 encabezará el lineup de Margarita. Su OBP de .480 igualó el más alto de la historia del circuito, entre los jugadores con al menos 250 viajes al plato, con Álex Cabrera, en la campaña de la Triple Corona (2013-2014), de acuerdo con Pelota Binaria.

José Rondón (UTI, adición). Desde el 15 de diciembre hasta el final de la ronda eliminatoria, fue colíder del circuito en hits (17) y dobles (6), además de tercero en bases alcanzadas (26), con astronómica línea ofensiva de .486/ .514/.743 para OPS de 1.257 en el lapso.

Darién Núñez (LZ, sustitución). La gerencia de Margarita tenía entre ceja y ceja tomar algún relevista zurdo de Tigres de Aragua. El criollo Christian Suárez era su primera opción, pero fue escogido por Águilas en la segunda ronda.

Así que apuntaron hacia el cubano Núñez, quien, aunque dejó promedio de carreras limpias de 7.11 en 6.1 entradas, llamó la atención por la potencia de su recta, para intentar cubrir el perfil que dejó vacante José Quijada.

PROBABLE ROTACIÓN

– Osmer Morales

– Abdiel Saldaña

– Jorge García

– Félix Doubront/Melvi Acosta

MAGALLANES (29-27)

Protagonizó la mayor remontada de su historia para avanzar a la postemporada. De un 5-14, a la clasificación directa al Round Robin como uno de los tres únicos equipos con récord positivo, perdiendo el segundo lugar únicamente por criterios de desempate incluidos en las condiciones de campeonato.

El proyecto de Federico Rojas cambió de nombres, pero no de convicciones, durante la contienda.

MÁNAGER: YADIER MOLINA

Rescató a la Carabela de las profundidades del océano y la hizo reflotar, con una renovada bitácora que le tiene como favorita. Su liderazgo cambió el rumbo de una divisa que estaba más cerca del nocaut fulminante en contra, que de enero cuando fue nombrado mánager en lugar de Eduardo Pérez el 6 de noviembre, ocho días antes de dirigir su primer juego.

PITCHEO COLECTIVO: 4.18 DE EFECTIVIDAD

Fue el mejor de un circuito que tuvo como media un promedio de carreras limpias de 5.04 entre las ocho escuadras. Sin embargo, su bullpen pasó de exhibir efectividad de 3.76 entre octubre y noviembre, a decaer con 5.42 en diciembre. En principio, contarán con el regreso del lastimado WIlking Rodríguez, más los dominicanos Félix Cepeda y Oliver Ortega, para reforzar su relevo.

En tanto, recibieron la buena nueva de contar con Ricardo Sánchez, virtual Lanzador del Año, en las primeras de cambio del Round Robin. Emmanuel De Jesús, en tanto, continúa su puesta a tono para, eventualmente, formar parte de la rotación.

BATEO COLECTIVO: .786 de OPS

El bateo del Magallanes tuvo el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en la temporada. Desde el Día Inaugural hasta el 24 de noviembre, el Buque mostró anémico OPS de .687 y un promedio de cuatro carreras por juego.

Sin embargo, a partir de entonces, se destaparon con OPS de .910 y 7,5 rayitas por encuentro, hasta el final de la primera fase del torneo.

REFUERZOS

José Marcos Torres (LZ, adición). En su temporada de transición de relevista a abridor con Leones, todo indica que integrará el podio del premio “Carrao Bracho” al Lanzador del Año.

Su efectividad de 3.65 y el WHIP de 1.35 en 49.2 entradas, sumadas a la relación de 45 ponches y 11 boletos, son sus principales argumentos. Sin embargo, no se descarta que regrese al bullpen con el navío para sumar un brazo zurdo al relevo intermedio, o como piggy back.

Wilfredo Tovar (INF, adición). Entre los 16 bateadores con los mínimos legales, que sumaron un OBP igual o superior a .400 en la ronda eliminatoria, Magallanes sólo tuvo uno: Tucupita Marcano (.428). Ahora, con Tovar (.406) cuenta con otro.

El de los Valles del Tuy volverá a vestir el uniforme con el que disputó partes de sus dos primeras campañas en la LVBP, entre la 2012-2013 y la 2013-2014.

Leandro Cedeño (INF, sustitución). La escogencia del slugger es un seguro de vida por las molestias físicas que presentó Renato Núñez al cierre de la zafra regular.Cedeño disparó 22 hits en una zafra con participación mayoritaria como suplente en el Caracas, pero 14 de esos imparables, es decir, el 64 %, fueron extrabases.

En total, despachó cuatro jonrones y 10 dobles en sólo 74 turnos.

PROBABLE ROTACIÓN

– Ricardo Sánchez

– José Suárez

– Esmil Rogers

– Yohander Méndez/José Marcos Torres

ÁGUILAS (29-27)

Zulia volvió a encadenar clasificaciones al Round Robin por primera vez en más de una década. La última ocasión que los occidentales habían hilvanado presencias en el formato Todos Contra Todos fue entre las temporadas 2008-2009 y 2014-2015, cuando avanzaron siete campañas seguidas.

MÁNAGER: LIPSO NAVA

El piloto zuliano devolvió a Águilas al beisbol de enero la campaña pasada, pero ahora va por más. Es el estratega más reciente en haber guiado a los alados hacia el título, por allá, en la 2016-2017.

Ahora, con un núcleo que combina jugadores curtidos con el dinamismo de otros jóvenes, buscará, también, regresar a una Gran Final.

PITCHEO COLECTIVO: 5.36 DE EFECTIVIDAD

Es cierto que fue el segundo peor promedio de carreras limpias del circuito, pero según indica la estadística avanzada, se debió a los problemas al campo. De hecho, Zulia terminó con FIP (efectividad independiente a la defensa) de 4.52, el segundo mejor de la liga, sólo detrás de Magallanes (4.28).

Además, no está descartado el regreso del grandeliga Andry Lara y la incorporación de Eiberson Castellano para el Round Robin.

BATEO COLECTIVO: .730 DE OPS

Águilas culminó con el peor OPS de la ronda eliminatoria, el más bajo de la franquicia desde que en la 2022-2023 golpeó apenas para .696.

Sin embargo, el equipo espera contar al mismo tiempo por primera vez con los grandeligas Jackson Chourio y Andrés Chaparro, además del recuperado Simón Muzziotti, el novato Jaison Chourio, el capitán Alí Castillo y los experimentados Isaías Tejeda y José Pirela, para hacer despegar a su ofensiva.

REFUERZOS

Zac Grotz (LD, adición). Líder en FIP (3.29), ponches (64), aperturas (14) y aperturas de calidad (4, igualado con Ricardo Sánchez), segundo en entradas lanzadas (63.2) y tercero en WHIP (1.24) de la LVBP.

Grotz, sólo lanzó un juego en Maracaibo con Tiburones, el 16 de octubre, y recibió cuatro carreras -todas limpias- en 4.2 episodios.

Christian Suárez (LZ, adición) Junto a su compañero en Tigres Jonathan Vargas y Felipe Rivero (Magallanes) fue el zurdo con mayor cantidad de apariciones en la zafra (32).

Suárez apenas recibió cuatro carreras limpias en 23.0 innings (para efectividad de 1.57), ponchó 24 y caminó a 12, con siete holds. Águilas cerró la ronda regular con tres siniestros: Manuel Medina, Emilio Márquez y Juan Díaz, quien fue sustituido.

Brainer Bonací (INF). Recibirá votos para integrar el podio al premio Novato del Año. Ambidiestro, también ofrece alternativas al campo en el cuadro interior.

Con su actuación en Leones, Bonací encabezó a los bisoños del circuito en juegos disputados (48) y dejó sólida línea ofensiva de .316/.420/.513 para OPS de .933.

PROBABLE ROTACIÓN

– Zac Grotz

– José Dávila

– Wendolyn Bautista

– Delvis Alegre

CARIBES (28-28)

Anzoátegui consiguió 18 de sus 28 triunfos como home club (uno de ellos en San Cristóbal), lo que se traduce en el 64% de sus conquistas. Desde el certamen 2018-2019 (sumó también 18) la Tribu no conseguía tal cantidad de victorias en casa, sólo que aquella vez el calendario aún era de 63 juegos, siete menos que el actual.

Los orientales fundamentaron su regreso al Round Robin, por primera vez desde la 2021-2022, en buena medida, por hacer valer la ventaja de su patio.

MÁNAGER: ASDRÚBAL CABRERA

Junto a César Izturis, fueron los dos únicos pilotos debutantes en el circuito que llegaron a enero (Gregorio Petit ni siquiera pudo terminar la zafra con Tiburones).

Cabrera, Iztúris y Yadier Molina se repartirán el grueso de los votos para el premio Alfonso “Chico” Carrasquel que encumbra al Mánager del Año.

PITCHEO COLETIVO: 5.16 DE EFECTIVIDAD

Caribes finalizó último en FIP (5.19) y con la mayor cantidad de boletos dados (245) del circuito. Sin embargo, como visitante, terminó líder en efectividad (4.20) y WHIP (1.51), con la menor cantidad de jonrones recibidos (15).

BATEO COLECTIVO: .837 DE OPS

De acuerdo con los registros de Pelota Binaria, los 70 jonrones que conectó Anzoátegui en la reciente campaña fueron la mayor cantidad de su historia.

Dejó atrás los 67 de la 2013-2014. Fue segundo del apartado de vuelacercas esta zafra, al igual que en el de carreras anotadas (352), en ambos casos detrás de Cardenales.

REFUERZOS

Edwar Colina (LD, adición). Tuvo la mayor cantidad de presentaciones (25) y registró el mejor WHIP (1.16) de su trayectoria de cinco campañas en la LVBP.

Trabajó 25.0 innings, aunque, en el último mes, fue castigado con promedio de carreras limpias de 6.10 en 10.1 entradas con Tigres.

Aldrem Corredor (INF, adición). Construyó su mejor campaña de por vida en Venezuela. Exhibió OBP de .429 y OPS de .907, con marcas personales de jonrones (8), empujadas (36), anotadas (34) y bases alcanzadas (89) con Caracas.

D.J. Johnson (LD, sustitución). Dejó efectividad inmaculada, pero WHIP de 1.57 en 7.2 capítulos repartidos en siete presentaciones con Leones. Su incorporación y la de Colina, buscan darle oxígeno al bullpen de Caribes, que trabajó más que ningún otro (303.1 IL).

PROBABLE ROTACIÓN

– José Ramón Rodríguez

– Harold González

– Eduardo Salazar

– Ángel Cuenca