El cantante Magic Juan ha estrenado una nueva versión del clásico tema «Ay Amor» en colaboración con la artista venezolana Liz. Esta fusión musical, grabada en Caracas, combina los vibrantes sonidos del merengue con ritmos urbanos contemporáneos.

En una entrevista radial, Magic Juan expresó su profundo afecto por Venezuela.

«Venezuela para mí siempre ha significado como un segundo hogar, el país que tuvo ese atrevimiento de aceptar esa locura musical que uno estaba haciendo y proyectarlo internacionalmente», dijo.

Asimismo, el intérprete explicó que la motivación para relanzar «Ay Amor» fue modernizar su sonido.

«Quería hacer algo diferente, con las frecuencias de ahora. Grabamos aquí en Caracas y Liz le metió con todo, me dio esa confianza», comentó.

Finalmente, Magic Juan recordó su exitoso regreso a la música con el lanzamiento de Superhéroe el año pasado, su primer álbum en 15 años.

Este trabajo le valió una nominación al Latin Grammy y el premio Soberano en República Dominicana, logros que reafirman su impacto en la escena musical.

«El regreso se sintió», afirmó.