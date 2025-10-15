MTV, la plataforma que revolucionó la presentación de artistas y la industria musical desde los años 80, ha anunciado el cierre de varios de sus canales dedicados exclusivamente a la música.
Esta decisión responde a la crisis general que atraviesa la televisión tradicional por el avance de las plataformas de streaming y redes sociales como YouTube y TikTok, que se han convertido en el principal medio para consumir videoclips.
La cadena pondrá fin a cinco canales musicales: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, que se emitían en diversas regiones.
Sin embargo, el canal principal no desaparecerá, sino que consolidará su enfoque en los reality shows, una tendencia que adoptó tras su primera crisis a principios de los 90 con The Real World y que se ha convertido en su contenido más rentable con programas como Jersey Shore, Jackass, Teen Mom y otros.
El cierre de los canales musicales de MTV comenzará en Europa el 31 de diciembre de 2025, afectando inicialmente a Reino Unido e Irlanda, para luego expandirse a países como Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.
En Latinoamérica (incluido México), podrían implementarse cierres adicionales durante 2026, dependiendo de la expansión del plan global de Paramount.
