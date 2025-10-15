El movimiento artístico Guayana en Exceso, junto a la Fundación FECMA, anunció la realización del Festival Musical con Causa, un evento que busca unir a la comunidad guayanesa a través de la música y la solidaridad.

La actividad se llevará a cabo el 8 de noviembre de 2025 en el Parque de la Navidad, ubicado en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

El encuentro reunirá a distintas agrupaciones y artistas locales, entre ellos Staccato, Rebellion, Sapoara, Jah Sessions, la Coral Infantil Integrada de Guayana y The Beatrex, quienes formarán parte de la programación musical.

La jornada combinará entretenimiento, arte y compromiso social, con el propósito de ofrecer una experiencia significativa para el público asistente.

Donar para hacer la diferencia

El evento tiene como objetivo recolectar juguetes que serán destinados a niños con necesidades médicas y en situación de calle. La iniciativa busca no solo promover el disfrute de la música en vivo, sino también fomentar la solidaridad y la participación ciudadana en actividades con impacto positivo.

Los organizadores invitan a cada asistente a sumarse con una donación y contribuir a llevar alegría a los más pequeños, reforzando así el mensaje central del festival: que el arte y la empatía pueden ir de la mano.

Un espacio para la unión comunitaria

El Festival Musical con Causa se presenta como una oportunidad para disfrutar de la música local mientras se apoya una iniciativa social.

Con la participación de bandas emergentes y reconocidas de la región, el evento reafirma el compromiso del movimiento Guayana en Exceso con la promoción del talento guayanés y las causas comunitarias.

Finalmente, la cita está abierta para todo público y promete una jornada de convivencia, música y solidaridad en uno de los espacios más emblemáticos de Puerto Ordaz.

Para más información sobre el evento y sus actividades, se puede seguir la cuenta de Instagram @guayanaenexceso_05.