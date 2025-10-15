La ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y los viceministros de sector, con la finalidad de consolidar el Motor Hidrocarburos e impulsar la independencia energética del país.

En ese sentido, indicó en sus redes sociales que el encuentro sirvió para evaluar los avances del Plan de Producción de Petróleo y Gas 2025, que incluyen los resultados de refinación y química de cierre de año.

Manifestó que revisaron «los importantes avances» en las nuevas formas de negocios que PDVSA está consolidando con inversionistas nacionales e internacionales.

La también vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela acotó que dado el «compromiso inquebrantable de todos nuestros trabajadores petroleros, gasíferos y petroquímicos, el Motor Hidrocarburos sigue avanzando firmemente para fortalecer nuestra industria energética y posicionar a Venezuela en el mercado internacional».