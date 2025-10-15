El Gobierno de Venezuela puso a disposición de México la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar para las labores de búsqueda y rescate de 65 personas desaparecidas tras las torrenciales lluvias que azotaron el centro de ese país y que dejaron miles de damnificados y graves afectaciones en viviendas, negocios e infraestructura.

A través de un comunicado, la Cancillería indicó que la Fuerza de Tarea Humanitaria también puede facilitar las operaciones que realizan las autoridades mexicanas para atender a los damnificados.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro reiteró su «solidaridad inquebrantable» e indicó que confía en la «fortaleza y resilencia del honorable pueblo mexicano para superar esta lamentable situación».

Asimismo, expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de los 64 fallecidos por estas fuertes lluvias en México.

Hasta el momento, reportes oficiales informaron de 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas, después de las lluvias torrenciales que azotaron el centro de México del 6 al 9 de octubre y que afectaron a 111 municipios.

Las fuertes precipitaciones, ocasionadas por los huracanes Raymond y Priscilla, en el Pacífico de la nación norteamericana, en confluencia con varios sistemas en el Golfo de México, dejaron más de 1.800 milímetros (mm) de lluvia en los estados de Veracruz (este), Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí (centro).

Es decir, en solo cuatro días se registró una cantidad comparable a la mitad del promedio anual de lluvias en esas regiones.