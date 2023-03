Tras la detención de al menos 19 funcionarios del Gobierno por su implicación en hechos de corrupción, la directora de formación del Ifedec, Mercedes Malavé, aseguró que las instituciones están tan viciadas que no basta con aplicar «castigos puntuales», ya que hay que consolidar el cambio político y reinstitucionalizar al país.

«Esto evidencia que la corrupción se ha convertido en un auténtico vicio gubernamental en Venezuela, un hábito que no pueden dejar de hacer quienes están en el Gobierno, una costumbre que forma parte de su funcionamiento. No lo puede evitar, roban cuando hay dinero pero también cuando no hay dinero, se roban la quincena, la pensión y esto es notorio. Todos los veíamos venir y queda claro que hay una relación directa entre esos millones de dólares que se van en el vicio de la corrupción y los padecimientos de los venezolanos», expresó Malavé durante una entrevista en Globovisión.

La Directora del Ifedec considera que la única manera de combatir esto, no es con castigos puntuales a los corruptos, sino con reformas para tener instituciones en las que existan reglas claras y buenos hábitos del ejercicio del poder político y económico.

«Venezuela necesita un cambio político que permita que las instituciones funcionen, pero también un cambio democrático que garantice el equilibrio en las ramas del poder público. Una administración más transparente y más pública», agregó.

En este punto, afirmó que las sanciones aplicadas al Gobierno solo han empeorado la situación. «Las sanciones le apagaron aún más la luz a la administración pública, lograron que se fueran más a la oscuridad a hacer sus maniobras. Los venezolanos estamos entrampados en una dinámica que promueve la corrupción, el bloqueo. Ahora, el Estado está más metido por el camino de la oscuridad, de cero rendición de cuentas porque está fuera de todo el sistema de regulación, está en el mercado negro».

A su juicio, estos hechos se podrían comparar con una cacería de brujas «que el país no entiende». «Son muchos ministros, diputados, jueces, parece que fuera todo el mundo; descubrir estas cosas no solo causa indignación porque es un porcentaje muy grande de dinero que se ha perdido. Sino que también es muestra de que debe haber algún pase de factura porque pareciera una pelea interna» y agregó «lo más lamentable es que nada de esto resolverá el problema del país, igual los maestros se quedaran sin respuesta, habrá más pobreza, más miseria porque cualquiera que pongas en Pdvsa hará lo mismo. El poder absoluto corrompe todo».