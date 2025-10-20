El exgeneral y actual presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, cumplió un año al frente del gobierno en un contexto marcado por manifestaciones ciudadanas convocadas en Yakarta para criticar el rumbo social y económico del país. La protesta fue convocada por la red estudiantil BEM SI, que acusa a Prabowo, un político de 74 años con un pasado militar polémico, de incumplir promesas como la justicia económica y acceso a la educación.

A lo largo de su primer año, el gobierno de Prabowo ha enfrentado una creciente tensión social, con protestas que alcanzaron picos violentos y la muerte de al menos 10 personas relacionadas con el rechazo a aumentos salariales a diputados y despidos masivos. La respuesta gubernamental incluyó represión policial y detenciones masivas, criticadas por limitar libertades y silenciar críticas.

Prabowo ha mantenido prioridades económicas orientadas a acelerar el crecimiento, reducir la pobreza y promover inversiones, destacando la membresía de Indonesia en el bloque BRICS y la firma de acuerdos comerciales con la Unión Europea, Canadá y Perú. Esto ocurre pese a las controversias internas, como el programa de comidas escolares gratuitas que intoxicó a miles de niños y la creciente militarización de la política civil.

El presidente, considerado un líder clave en la política del Sudeste Asiático, mantiene una intensa agenda diplomática, reuniéndose con líderes mundiales y buscando posicionar a Indonesia como un actor influyente en la cooperación Sur-Sur y el desarrollo regional.