Egipto reanudó este lunes el envío de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, después de una suspensión temporal causada por bombardeos israelíes en la zona palestina de Rafah. La ayuda, que incluye alimentos, medicinas, productos de higiene, materiales para alojamiento y combustible, salió desde la zona egipcia de Rafah hacia los pasos fronterizos de Kerem Shalom y Al Auja, controlados por Israel para inspección previa al ingreso en Gaza.

Sin embargo, algunas unidades de la ayuda fueron devueltas por Israel sin que se dieran detalles claros sobre las causas, mientras otros camiones continuaron su tránsito hacia Gaza.

La suspensión de la entrada de ayuda se dio luego de un enfrentamiento entre milicianos de Hamás y soldados israelíes en Rafah, que derivó en bombardeos israelíes en la zona palestina y la interrupción temporal del tránsito humanitario.

Posteriormente, el ejército israelí anunció la reinstauración de la tregua y la continuación del acuerdo de alto el fuego, comprometiéndose a responder con firmeza ante cualquier nueva violación.

Este flujo humanitario es vital para la población de Gaza, que enfrenta una grave crisis por bloqueos y destrucción, y se intensifica conforme avanzan las negociaciones de paz y la liberación de rehenes.