La calle principal del sector Vista Alegre, en la parroquia Chirica de San Félix, se encuentra en un estado crítico de deterioro, dificultando la circulación por esta arteria vial que conecta desde la avenida Cisneros hasta la avenida Libertador. Los huecos de diversos tamaños afectan tanto a transeúntes como a propietarios de vehículos.

Comerciantes de la zona, que aseguran estar al día con sus impuestos municipales, manifiestan frustración por no ver inversión en los servicios básicos de la comunidad, como el asfaltado y mantenimiento vial.

Pedro López, conductor y mecánico que transita diariamente por esta calle, manifestó que el “tren delantero” de su automóvil está dañado por las condiciones del terreno, y que sus ingresos no le alcanzan para repararlo.

Falsas promesas

Varios habitantes recordaron promesas incumplidas de gobernantes como José Ramón López, Tito Oviedo, Rangel Gómez, Justo Noguera y Ángel Marcano, quienes se comprometieron a mejorar la vía, pero dejaron el cargo sin cumplirlas.

En ciertos tramos, las alcantarillas de aguas de lluvias presentan rejas deterioradas con bordes metálicos expuestos, que han provocado daños en neumáticos de autos y motos, según señalaron transeúntes.

Algunos propietarios de negocios han colocado obstáculos para alertar sobre el peligro que representa la calle, buscando prevenir accidentes.

Botes de aguas y falta de alumbrado

El problema se agrava con los constantes botes de aguas negras que recorren la calle principal, acumulándose en los baches, generando olores fétidos y afectando la salud de los vecinos.

Además, la falta de alumbrado público durante la noche convierte la vía en un punto vulnerable para delitos y situaciones de inseguridad.

Pese a que los residentes aseguran que la alcaldía de Caroní y la empresa Hidrobolívar conocen la situación, consideran que la respuesta oficial ha sido insuficiente, dejando a la comunidad en condiciones precarias.