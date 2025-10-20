Familiares y vecinos de la calle principal del sector Vista Alegre, en San Félix, expresaron su indignación por el reciente procedimiento realizado por funcionarios de la Brigada Motorizada de Patrulleros de Caroní en una vivienda de esta comunidad, ubicada en la parroquia Chirica.

Testigos exhortaron al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que ordene una investigación profunda sobre las detenciones de Jeancarlos José Rojas Palma y Jorwin Alberto Romero Vargas. Este último fue inicialmente detenido como testigo y luego imputado por delitos relacionados con drogas.

Las personas consultadas señalaron que el procedimiento no cumplió con lo estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal, pues los funcionarios no presentaron una orden de allanamiento, ni tampoco contaron con dos testigos durante el ingreso a la propiedad, lo que ha generado dudas sobre la legalidad del operativo.

Coromoto Palma, madre de Jeancarlos, señaló que a su hijo no le encontraron drogas. Los 17 envoltorios supuestamente incautados fueron hallados en un hueco de la pared, lo que les llevó a presumir que los funcionarios colocaron las sustancias para incriminar a ambos detenidos.

Además, la madre afirmó que Jeancarlos es inocente y no merecía la privación de libertad, ya que no se resistió al arresto ni le incautaron drogas.

Según explicó, en ocasiones previas policías municipales habían visitado al joven para amedrentarlo, mientras que él se dedica a la compra y venta de chatarra, además de vender helados y confitería en su casa.

Exigen libertad para los detenidos

Vecinos del sector Vista Alegre y zonas cercanas, como Enfríen, pidieron a las autoridades judiciales y al Ministerio Público una investigación exhaustiva para aclarar los hechos y solicitaron la liberación de los apresados.

Ildra Fuenmayor, comerciante y testigo, relató que los funcionarios llegaron violentamente e ingresaron a la vivienda donde se encontraban estas personas, para posteriormente detener a Jeancarlos y Jorwin bajo acusaciones de expendio de estupefacientes.

Destacó que las autoridades no mostraron una orden para entrar y que los vecinos intentaron evitar que las detenciones se efectuaran con violencia.

Otra vecina calificó el procedimiento como una injusticia y pidió que tanto Tarek William Saab como el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, investiguen a los policías involucrados.

Afirmó que los uniformados debían presentar una orden firmada por un juez, pero no lo hicieron y que la supuesta droga apareció en un lugar aislado de la vivienda, situación que hace dudar de dicho procedimiento.

Familiares y pequeños comerciantes respaldan la buena conducta de los detenidos y aseguran que los funcionarios actuaron con saña al incriminarlos por un delito que supuestamente no cometieron.