La participación femenina en el tradicional Maratón CAF registrará un aumento sustancial en febrero de 2026, según las últimas proyecciones obtenidas por los organizadores.

La décima edición de la carrera de fondo, que se celebrará el 8 de febrero en Caracas cubrirá la tradicional distancia de 42 kilómetros, pero también tendrá participantes en 21K, así como una de 10K «por primera y única vez».

De un total de 10 mil cupos, se han inscrito hasta la fecha 7.493 corredores, de los cuales el 47 % corresponde a mujeres.

En la pasada edición, que se celebró en febrero, la participación femenina se ubicó´en el 39 %, de acuerdo a al organización.

La presidenta del Comité Organizador, Marisol Barrera, catalogó a las cifras como «muy positivas» y dijo sentirse muy entusiasmada por «la participación de mujeres», que se viene incrementando con cada edición.

Señaló que, en la primera, en 2011, las mujeres representaron el 28 % de los inscritos.

Para la décima edición, esperan «seguir cerrando esa brecha» y «lograr un 50-50», dijo.

Según el comité, los cupos para la carrera de 42K se agotaron, lo que -aseguró- consolida «el entusiasmo y la masiva participación que ha caracterizado a esta décima edición», mientras que aún hay disponibilidad para las otras dos distancias, que espera «se agoten en los próximos días».

Los organizadores anunciaron que la camiseta oficial de 42K y 21K será verde como «símbolo de energía y optimismo», y la de 10K, de color azul.