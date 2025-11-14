Su sola presencia levanta admiración, por la edad y estatura, este futbolista, que jugó en las filas inferiores de Mineros de Guayana, con sus manejadores prefirieron apostar a otros destinos, ante la situación por la que atraviesa el equipo, propiedad del exgrandeliga Bob Kelly Abreu, y que parece no ofrecer algún tipo de garantías a largo plazo.

Durante la tarde de este jueves, la UCV volvió a hacer contacto con el hogar materno y paterno del mencionado atleta para hacerse con los servicios de este, que posee gran talla y buen nivel físico deportivo.

Andrés Eduardo viene de marcar 12 tantos con las menores de Mineros de Guayana, dirigido por el profesor Albertico Martínez, hijo del reconocido Alberto “Morocho” Martínez, mostrando su talento goleador que está apalancado por su privilegiada estatura y el trabajo que ha venido realizando de la mano de Pedro Rentería, garantía para quienes apuestan a elevarse en el nivel óptimo, alguien cercano, a un familiar, o un conocido.

Carabobo FC también le sigue los pasos

A Andrés Eduardo la gente del Carabobo FC le está siguiendo también los pasos para hacerse con los servicios, de una plantilla profesional con renombre.

Desde el hogar materno con su madre, Nilsa Hernández, bien cerca de la actualidad, y del doble hogar paterno Ricardo González y Roy Quiaragua, en su doble condición de mentores, apoderados, maestros del seguimiento y lo más importante, padres.