El Kremlin expresó su confianza este jueves en que Estados Unidos no adopte acciones que puedan desestabilizar la situación «en torno a Venezuela» y la región del Caribe, luego del anuncio de la operación militar “Southern Spear»(Lanza del sur), dirigida por el Departamento de Guerra estadounidense y orientada a combatir el narcotráfico en Latinoamérica.

Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, destacó en su rueda de prensa la importancia del respeto al derecho internacional, señalando que en muchas partes del mundo esta norma está en “un estado lamentable.” Subrayó la esperanza de que EE.UU. actúe conforme a estas reglas para evitar agravar tensiones regionales.

La operación militar coincide con el despliegue en el Caribe del portaaviones más grande de la flota estadounidense, el USS Gerald Ford, junto con destructores y buques anfibios, una muestra de fuerza que ha sido calificada por el Gobierno venezolano como una amenaza para su soberanía.

Rusia y Venezuela

Simultáneamente, Rusia y Venezuela han fortalecido su alianza estratégica tras la reciente entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación, que amplía la cooperación en ámbitos clave como energía, minería, transporte, y seguridad.

Aunque Moscú ha negado haber recibido solicitudes de ayuda militar directa de Venezuela, ambos países aseguran mantener una relación que avanza en paz y beneficio mutuo.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reafirmó que la cooperación con Rusia seguirá siendo “serena y provechosa” mientras enfrenta el fuerte despliegue y presión de EE.UU.

La tensión en el Caribe continúa, con Rusia apelando al diálogo y el respeto internacional para evitar un conflicto mayor.