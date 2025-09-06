El español Marc Soler (UAE) se ha impuesto en solitario en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Avilés y el Alto de la Farrapona, de 135,9 km, en la que mantuvo el maillot rojo de líder el danés JOnas Vingagaard (Visma).

Soler, quien atacó a 12 km del final, cruzó la meta de La Farrapona con un tiempo de 3h.48.22, a una media de 35,7 km/h.

Segunda plaza para Vingegaard y tercera para el portugués Joao Almeida, a 40 segundos del vencedor.

En la general, Vingagaard mantiene el maillot rojo con una ventaja de 48 segundos sobre Almeida.

Este domingo se disputará la decimoquinta etapa, entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167,8 km.