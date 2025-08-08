El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes (Canidra), Diógenes Madriz, expresó que están entrando al país muchas marcas de vehículos de origen asiáticas y sumó que la venta de vehículos en el país «se ha potenciado, se estima un 120% de crecimiento este año».

Asimismo, indicó que están liderando las ventas «precisamente marcas asiáticas» y recomendó al usuario que desee adquirir un vehículo nuevo, sobre todo de las marcas asiáticas que no tan conocidas, averiguar primero la experiencia de otras personas y cómo ha sido la relación con los concesionarios con respecto a la garantía.

Madriz manifestó que una vez que los programas de garantía se vencen, da la oportunidad al sector de autopartes de llevar al mercado de reposición los repuestos.

Apuntó en Unión Radio que los productos originales, hechos u homologados por el fabricante del vehículo tienen unos estándares por lo general mucho mayores que el producto genérico, «pero puedes conseguir un producto genérico de altísima calidad, con un performance muy parecido al producto original a un precio mucho más atractivo».

En otro tema, puntualizó que según cifras extraoficiales que manejan los gremios, la venta de motos en 2024 estuvo alrededor de 800.000 unidades.