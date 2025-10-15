La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, de 75 años de edad, anunció su retiro definitivo de los escenarios, culminando una trayectoria de medio siglo que la consolidó gracias a su personaje más célebre: «La Chilindrina».
La decisión surge tras una severa crisis de salud que sufrió recientemente durante una gira por Perú.
En una reciente entrevista, la propia artista reveló los motivos de su adiós, señalando que la excesiva sobrecarga de trabajo y la desatención a su bienestar finalmente le pasaron factura.
«Ya no, no más Chilindrina. A lo mejor algún comercial, pero lo que es entregarme al circo con dos o tres funciones diarias, ya no. Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida. Ahora es tiempo de hacerlo!», expresó la actriz.
Problemas de salud
El factor determinante fue un episodio crítico ocurrido en julio de 2025, que la llevó a que la hospitalizaran de emergencia.
De las Nieves confesó que la situación le provocó una grave sobremedicación, al consumir hasta 19 pastillas diarias recetadas por distintos especialistas.
«Yo me puse tan grave que no me acuerdo. De una semana para acá soy otra,» relató. El exceso de fármacos le causó un colapso que derivó en bajos niveles de sodio, pérdida de conciencia y un notable deterioro físico, obligando a su hija a tramitar su urgente regreso a México.
Al verse en el espejo durante su recuperación, la actriz tuvo una impactante reacción: «Cuando me vi dije: ‘Esa anciana que estoy viendo en el espejo, ¿soy yo?’. Bajé cinco kilos… estaba yo espantosa.»
A pesar de encontrarse actualmente fuera de peligro, la traumática experiencia marcó un punto de inflexión irreversible.
Con este anuncio, María Antonieta de las Nieves jubila oficialmente al personaje de La Chilindrina, dejando un legado imborrable en el corazón del público.
