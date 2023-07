María Carolina Uzcátegui renunció este miércoles a su cargo de vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, por considerar que no están dadas las condiciones para llevar a cabo el proceso.

En una carta dirigida al presidente de la CNP, Jesús María Casal, Uzcátegui reseñó que «no están dadas las condiciones técnicas y logísticas para que el proceso de primaria sea una consulta amplia y al alcance de la mayoría de los venezolanos independientemente de su estrato social».

«La meta establecida sobre el número de centros de votación no ha podido ser alcanzada y luce cuesta arriba dado los tiempos del cronograma», sostuvo.

En el texto, Uzcátegui continúa argumentando que no existen garantías necesarias con el proceso de voto manual, para que los resultados que se desprendan de esa consulta sean un fiel reflejo de la voluntad de los venezolanos con deseo de participar.

«El tratamiento que se ha dado a los votantes en el exterior no ha sido sincero, pues no se cuenta con las capacidades necesarias para atender a una diáspora que, en su mayoría, no podrá participar en el proceso electoral del 2024 gracias a la política sistemática de exclusión sostenida en los últimos años por parte del Gobierno Nacional».