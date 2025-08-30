A través de un mensaje en la red social X, María Corina Machado, líder de la oposición unitaria en Venezuela, agradeció al reino de Noruega, por (en un comunicado) rendirle homenaje a familiares, organizaciones y defensores de derechos humanos, por las víctimas de desaparición forzosa en Venezuela.

“El mundo democrático avanza con firmeza frente a las atrocidades del régimen criminal de Maduro. La comunidad internacional sabe que no solo se trata de un régimen que comete crímenes de lesa humanidad y prácticas de terrorismo de Estado; también que es ilegítimo y usurpador porque se robaron la elección presidencial del 28 de julio de 2024”, expresó Machado.

“Maduro y su régimen se creyeron intocables, que podrían seguir actuando con impunidad. Pero se acabó”, continuó y agradeció la “firme posición del gobierno del Reino de Noruega”, que reivindica “a las víctimas de la tiranía y nuestra lucha por la Libertad, por la justicia y por la democracia. ¡Venezuela será libre!”.

Esta fue la declaración del Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, sobre Venezuela.

Departamento de Asuntos Exteriores

“En este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Noruega expresa su solidaridad y profundo respeto a los familiares de las personas desaparecidas, así como a las organizaciones, los defensores de derechos humanos y los abogados que las apoyan.

Nos hacemos eco de la preocupación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias respecto a las desapariciones asociadas con las elecciones en Venezuela, incluidas las llamadas desapariciones de corta duración cometidas durante y en torno a las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Observamos que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias informa que el número de ‘casos pendientes’ en Venezuela casi se ha duplicado durante su último período de presentación de informes.

Nos alarma el aumento del uso de desapariciones forzadas, los presuntos casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por parte de agentes del Estado y los asesinatos ilegales, entre otras violaciones. Instamos al gobierno venezolano a cumplir con el derecho internacional para prevenir daños irreparables a las víctimas, en particular en casos de desaparición forzada.

El creciente uso de la desaparición forzada como arma para silenciar a miembros de la oposición, a quienes se perciben como tales, a activistas prodemocráticos y a defensores de derechoshumanos, es inaceptable. La violencia política debe cesar de inmediato y debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a la libertad de expresión y a la participación política pacífica”.