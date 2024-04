La líder opositora y exdiputada María Corina Machado dijo este viernes que es «importante» que equipos exploratorios de observación electoral de la Unión Europea (UE), el Centro Carter y la Organización de Naciones Unidas (ONU) visiten Venezuela, de cara a las presidenciales del próximo 28 de julio.

Esta declaración se produce un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) informara que el próximo martes sus funcionarios se reunirán con una comisión de la UE que llegará al país para valorar el envío de una misión de observación para los comicios de julio.

Antes de que finalice el mes de abril, también visitarán la nación caribeña un equipo técnico del Centro Carter y un panel de expertos de la ONU, para explorar la situación del país en los meses previos a los comicios.

Machado, a través de una nota de prensa, reiteró este viernes que en Venezuela «tienen que haber elecciones limpias y libres en el marco del Acuerdo de Barbados», suscrito el pasado octubre entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática -principal coalición de la oposición-, en el que se establece una observación internacional en las presidenciales, entre otras garantías.

«No puede haber dos estándares: las elecciones de los países democráticos y las elecciones en Venezuela, donde el régimen decide los candidatos y los electores. No puede haber una elección sin que se cumplan los estándares democráticos», expresó la exdiputada.

Machado, elegida como candidata presidencial en las primarias de la oposición, no pudo inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a una inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos hasta 2036, por lo que postuló a la filósofa Corina Yoris, quien tampoco pudo completar el registro de su candidatura debido a trabas institucionales, según denuncias del antichavismo.

«La candidata de la unidad, si no permiten que me inscriba, es Corina Yoris. Tenemos hasta el 18 de julio para lograr que yo pueda inscribirme. Los venezolanos ya decidimos el 22 de octubre. El candidato que nos va a representar en las elecciones lo elige la gente, no Maduro», reiteró Machado.

Pese a que el período de inscripción de candidatos finalizó el pasado 25 de marzo, los nombres postulados pueden ser modificados o sustituidos hasta 10 días antes del los comicios, por lo que la coalición mantiene que insistirá en presentar a Yoris, en sustitución del Edmundo González Urrutia, aspirante provisional inscrito para asegurarse un puesto en la boleta de votación.

Por otra parte, Machado invitó «a todos los venezolanos en el exterior» a participar en una «protesta global» prevista para el sábado, cuando se llevará a cabo manifestaciones en varias ciudades del mundo para exigir «elecciones libres» en el país.