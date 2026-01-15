La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró este jueves que durante la reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le «presentó» la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado.

La principal líder opositora venezolana, aseguró este jueves, tras haberse reunido con el presidente de EE.UU., Donald Trump, que el mandatario está totalmente «comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos».

Encuentro

El encuentro entre la líder opositora venezolana María Corina Machado y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó este jueves en la Casa Blanca tras un almuerzo privado que se extendió por más de dos horas, más de lo inicialmente previsto.

El almuerzo incluyó también al secretario de Estado, Marco Rubio, y se desarrolló sin acceso para la prensa. Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre el contenido de la conversación.

Tras abandonar la Casa Blanca, la dirigente venezolana tenía previsto dirigirse al Capitolio, donde sostendría reuniones con varios senadores, como parte de su agenda en Washington.