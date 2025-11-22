Durante una entrevista con Adam O’Neal, editor de opinión de The Washington Post, la líder opositora María Corina Machado fue interrogada sobre el tiempo que tomaría en Venezuela una posible transición a la democracia, así como los desafío que esto representa.

Machado expuso que en el país “no se exige un cambio de régimen”, sino el “respeto por la voluntad” manifestada en las elecciones de 2024.

“No pedimos un cambio de régimen. Pedimos respeto a la voluntad del pueblo, y será el pueblo quien vele por que esta transición sea ordenada, pacífica e irreversible”, expresó.

Y apuntó: “Venezuela no es como los países de Oriente Medio que han pasado por largos procesos de transición entre regímenes autoritarios. Esto no es un cambio de régimen. Votamos. Exigimos un cambio hace un año y medio en condiciones absolutamente injustas y extremas. No teníamos dinero, ni cobertura mediática. ¿Saben cuántas entrevistas di en televisión durante toda la campaña? Ninguna. Organizamos a un millón de voluntarios y ganamos”, apuntó.

Al ser consultada sobre el Manifiesto de libertad, la opositora aseguró que el país se encuentra en un “punto de inflexión” para su historia, “quizá uno de los momentos por los que más hemos luchado como nación. Tras 26 años de devastación, Venezuela está a las puertas de la libertad”.

Una vez más, fue consultada sobre su actual ubicación y, si considera una salida del país como vía para seguir laborando de la mano de la oposición.

“Siempre me pregunto: ¿Dónde soy más útil para nuestra causa? Estoy convencida de que soy mucho más útil aquí, cerca del pueblo venezolano. Ellos lo saben, que estoy aquí, que nuestra lucha, nuestra lucha más importante, se libra dentro de nuestra nación. Y he aprendido que incluso sin poder tocar a alguien, se puede estar muy, muy cerca”, expresó.

Concluyó reiterando que el tiempo “se acerca” para el país. “La libertad conlleva responsabilidad. Y esa es una de las lecciones más importantes que ha aprendido el pueblo venezolano. Creo que este enorme camino recorrido y los logros sin precedentes que hemos alcanzado en la liberación, que culminarán con la liberación de Venezuela, servirán también de inspiración y ejemplo para otras sociedades del mundo”, agregó.