La Miss Venezuela 2012 y Miss Universo 2013, María Gabriela Isler, confesó en entrevista con Luis Olavarrieta, lo difícil que resultó para ella llevar la corona de la belleza.

«Esos momentos me hacían quebrarme obviamente, y yo decía, por qué, qué estoy haciendo mal, todos los missologos decían que si soy grisler, por mi apellido. Les encanta cambiarte el nombre y el apellido por un adjetivo», declaró la reina de belleza universal y quien ahora funge como directora de la Organización Miss Venezuela.

En el marco de la celebración de la edición número 70 del Miss Venezuela, el periodista Luis Olavarrieta presenta un seriado de entrevistas con las mujeres que han portado el máximo título de belleza nacional.

La modelo de 34 años de edad, quien hoy ocupa el cargo que en su momento ocupó Osmel Sousa, lamentó que en su reinado, la compararan con una «drag queen».

«Una de las cosas que más me costó era que decían que yo tenía cara de transgénero, o que parecía una drag queen por el maquillaje. Me comparaban, me hacían memes, decían que era vieja por estar en esta industria con 24-25 años», agregó.

Gabriela Isler recalcó que durante su participación en el Miss Universo, sufrió tanto por las crítias, que perdió tanto peso, al punto que se marcaban sus venas y la ropa le quedaba grande.

«Yo rebajé cuando venía el Miss Universo, casi cuatro kilos estando en Rusia, y se me marcaban las venas, más los dientes, perdí peso. El vestido de la noche final no me quedaba, porque se me caía. Situaciones que te ponen a cuestionarte», reveló.