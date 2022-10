Luego de que el sistema Patria implementara un período de prueba para el ingreso de fondos al Monedero de la plataforma, el cual se realizará por medio del Sistema Nacional de Pagos o crédito inmediato del Banco Central de Venezuela (BCV), surgieron algunas dudas por parte de los usuarios sobre esta modalidad.

El blog oficial de la plataforma repondió a estas inquietudes con la intención de facilitar a los usuarios el uso correcto de la nueva opción. Además de esto también informó que para la recarga de gasolina subsidiada, ahora será necesario tener saldo positivo en el Monedero Patria.

A partir de este contenido, te dejamos 12 claves para entender cómo funciona la transferencia de fondos al Monedero Patria.

1. ¿Qué bancos están habilitados para realizar transferencias al Monedero Patria?

Durante la primera fase de prueba de transacción de fondos bajo el Sistema Nacional de Pagos se habilitaron 22 bancos nacionales. Según aseguró la plataforma Patria, hasta la fecha, solo se han recibido movimientos de 18 instituciones bancarias.

Los bancos habilitados son:

Banco de Venezuela

Banesco

Banco Mercantil

Banco Provincial

Banco Bicentenario

Banco Venezolano de Crédito

Banco Nacional de Crédito

Banco Fondo Común

Banplus

Banco del Tesoro

Banco del Sur

Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Banco Caroní

Mi Banco

100% Banco

Banco Sofitasa

Bancamiga

Banco Activo

Banco del Caribe

Banco Exterior

Banco Plaza

Bancrecer

2.-¿Desde cuáles bancos no se han registrado transacciones de fondos hacia el Monedero Patria?

Los bancos conectados al sistema Crédito Inmediato, desde los que no se han registrado operaciones, son:

No obstante, el blog Patria aseguró que se encuentran a la espera de transferencias de fondos originadas desde dichos bancos. «De momento no significa que no estén operativos para realizar los ingresos de fondos», aclaró la página.

3.-¿A qué cuenta debo hacer la transferencia de fondos? ¿Existe una opción en el banco asociada al sistema Patria?

Las plataformas bancarias no cuentan actualmente con una opción específica para recargar el Monedero de la plataforma Patria. Para efectuar transferencias de fondos, el usuario debe realizar una transferencia a la cuenta indicada a continuación:

RIF: G-200126116

Nombre: Recarga Plataforma Patria

Cuenta Bancaria: 00010001320004101459

Institución: Banco Central de Venezuela

En este sentido, los interesados deberán seleccionar la opción transferencia a “terceros en otros bancos” y seguir los pasos indicados por la página.

4.-¿Es necesario hacer una transferencia de prueba hacia el Monedero Patria? ¿Qué monto debo transferir?

Realizar una transferencia de prueba no es obligatorio. Se trata de una recomendación que hizo la plataforma Patria a sus usuarios, a fin de lograr que se familiaricen con el proceso de abono. Por lo tanto, no existen límites de la cantidad a transferir.

Durante la primera etapa de prueba, Patria indicó que el 65,5% de las operaciones no superaron los cinco bolívares (Bs. 5).

5.-¿Cuál es el monto máximo puedo transferir?

El monto máximo de transferencia hacia el Monedero Patria estará determinado por el banco emisor. Dicho límite será anunciado por la plataforma bancaria antes de concretar la transacción.

Una vez recibida la transferencia se abonará al Monedero Patria el monto exacto de operación.

6.-¿Qué hago si transferí más dinero de lo previsto al Monedero Patria? ¿Puedo corregir?

Los fondos transferidos al Monedero de la plataforma estarán disponibles de forma inmediata en Patria, por lo que el usuario podrá retirar los fondos cuando lo desee por medio de una transferencia a cualquier banco, tomando en consideración los límites diarios de retiro previstos por el sistema.

Asimismo, el usuario podrá destinar los fondos transferidos para realizar transacciones dentro de la plataforma, como recarga de saldo a telefonía celular o fija y pago de servicios básicos.

7.-¿A qué cuenta son enviados los fondos transferidos a la plataforma Patria?

Los fondos transferidos hacia el Monedero serán acreditados al titular de la cuenta de origen. Esto quiere decir que para recibir los recursos enviados a la plataforma, los datos del usuario del sistema Patria deben concordar con los de la cuenta bancaria desde la que se realiza la transacción.

A través del Sistema Nacional de Pagos, la Plataforma recibe la identidad del titular de la cuenta desde la que se transfieren los fondos y hace la entrega inmediata en el monedero del mismo usuario.

8.-¿Las transferencias bancarias deben hacer desde una cuenta registrada en Monedero del sistema Patria?

En el portal detalla que no. También explican que el usuario puede transferir fondos desde cualquier cuenta bancaria asociada al Sistema Nacional de Pagos del BCV, siempre y cuando los datos concuerden con la información registrada en la plataforma Patria.

9.-Registré una cuenta, hice la transacción y no recibí los fondos ¿Qué hago?

La página oficial del sistema Patria detalla que en caso de no recibir los fondos transferidos, el usuario deberá verificar los datos ingresados en el banco.

Como se explicó previamente, es importante tener presente que los datos de la cuenta bancaria desde la que se origina la transferencia, deben estar en concordancia con la información del usuario del sistema Patria.

10.-¿Las recargas pueden hacerse a la cuenta de un familiar?

Actualmente no es posible recargar el Monedero de terceros dentro de la plataforma Patria. Los fondos se acreditan al titular de la cuenta desde la que se origina la transferencia.

Para enviar dinero a un familiar, deberá hacer una transferencia hacia la cuenta bancaria del destinatario, para que posteriormente ejecute la operación.

Otra opción factible consiste en transferir los fondos al tercero dentro de la plataforma Patria. Esto será posible si se cumplen las verificaciones requeridas para este tipo de operación. «El ingreso de fondos no aumenta los permisos en la Plataforma Patria», precisó la página web del sistema.

11.-¿Es necesario actualizar la información en Patria para recibir los fondos?

El usuario no necesita actualizar sus datos dentro de la plataforma Patria, pues toda la información que se requiere está contenida en el Sistema Nacional de Pagos, de acuerdo con la información reseñada por el blog Patria.

12.-El banco no me permite registrar la cuenta bancaria de Patria ¿Qué hago?

Según precisó la plataforma Patria, se han recibido casos de bancos que pese a que permiten al usuario realizar la trasferencias sin problemas a la cuenta 0001-0001-32-0004101459, luego no les permiten registrar la cuenta de manera permanente, es decir que cada vez que deben regargar necesitan volver a poner los datos.

En este sentido, aclararon que se están realizando las gestiones necesarias para lograr ampliar el rango de registro de cuentas, ya que esto depende de cada institución financiera.