El expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, considera «fundamental» participar en cualquier proceso electoral, aun cuando el panorama no sea favorable.

En entrevista con El Impulso, Caleca se refirió específicamente al proceso presidencial previsto para el año 2024, calificándolo como una «oportunidad de oro», para generar un cambio político en Venezuela.

«En cualquier condición, aun en las peores, con más razón hay que acudir a cualquier proceso electoral, en sindicatos, universidades, alcaldías, elecciones presidenciales, hay que plantarle cara al gobierno, con la única fuerza que tenemos que es el ser mayoría. La mayoría de Venezuela rechaza a Maduro y esa mayoría tenemos que convertirla en votos», añadió.

En este contexto, aseveró que es necesario concretar un «triunfo tan relevante que toda la trapisonda del gobierno sea imposible frente a una victoria popular de manera aplastante».

Sobre las primarias de oposición, Caleca espera que este proceso permita unir fuerzas democráticas y no que genere división.

«Las primarias están planteadas en un escenario interesante y hay que ponerse de acuerdo. ¿Cuál es el problema que yo veo en este momento? Bueno, a dos años de las elecciones presidenciales hay temas con los cuales la oposición todavía no está de acuerdo. No están de acuerdo si la dirige o no el Consejo Nacional Electoral, si participan o no los políticos inhabilitados, si participarán o no los venezolanos en el exterior» resaltó.

«Mi temor es que las primarias se conviertan en un elemento mas de division en vez de ser un elemento de unificación de la oposición», agregó.

Caleca pidió a la oposición «consensuar» las reglas del juego que vaya en beneficio del país y no de intereses personalistas.

«No se trata de quítate tú, Maduro, para ponerme yo, hay que presentar al país una propuesta concreta y después que estemos de acuerdo en eso y las reglas de juego, plantarnos como vamos a escoger el candidato presidencial», concluyó.